Почти 150 пропавших человек отыскали тюменские полицейские с начала года
За 10 месяцев этого года тюменские правоохранители нашли 147 человек, объявленных в розыск. Количество неразысканных значительно сократилось.
– С начала года количество неразысканных без вести пропавших лиц на территории региона по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 8,7 процентов. Установлено местонахождение 147 лиц, объявленных в розыск, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
В ведомстве отметили, что каждая суточная сводка о преступлениях изучается в аппарате прокуратуры региона. Специалисты контролируют ход розыска пропавших без вести вплоть до принятия итогового решения.
Интересно, что абсолютное большинство пропавших устанавливается полицейскими, которым помогают общественные организации и волонтеры. Часто людей находят в течение первых дсяти суток с момента исчезновения.
ИСТОЧНИК KP.RU