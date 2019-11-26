СЕГОДНЯ 14:34 2019-11-26T14:34:39+03:00

Почти 150 пропавших человек отыскали тюменские полицейские с начала года. Фото: Ольга Крыльцова

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За 10 месяцев этого года тюменские правоохранители нашли 147 человек, объявленных в розыск. Количество неразысканных значительно сократилось.

– С начала года количество неразысканных без вести пропавших лиц на территории региона по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 8,7 процентов. Установлено местонахождение 147 лиц, объявленных в розыск, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве отметили, что каждая суточная сводка о преступлениях изучается в аппарате прокуратуры региона. Специалисты контролируют ход розыска пропавших без вести вплоть до принятия итогового решения.

Интересно, что абсолютное большинство пропавших устанавливается полицейскими, которым помогают общественные организации и волонтеры. Часто людей находят в течение первых дсяти суток с момента исчезновения.

ИСТОЧНИК KP.RU