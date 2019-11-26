2019-11-26T14:10:31+03:00
Здоровье

Горячую линию по вопросам ВИЧ-инфекции запустил тюменский Роспотребнадзор

Акция приурочена к Международному дню памяти жертв СПИДа
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменцы узнают больше о СПИДе. Фото - Роспотребнадзор Тюменской области.Тюменцы узнают больше о СПИДе. Фото - Роспотребнадзор Тюменской области.
Изменить размер текста:

Тюменцы могут узнать интересующие их вопросы о ВИЧ-инфекции, позвонив на горячую линию. Она была запущена региональным управлением Роспотребнадзора.

– Специалисты-эпидемиологи ведомства проконсультируют всех обратившихся по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, безопасного поведения. Также они также предоставят информацию о том, где можно пройти анонимное обследование с предварительной консультацией врача. Горячая линия будет работать до 1 декабря, – рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Телефон 8-904-492-92-30 будет принимать звонки с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45 с перерывом с часу дня на 45 минут. Горячие линии будут работать и в территориальных отделах управления. Их номера можно узнать здесь. Также стало известно, что в Центре профилактики и борьбы со СПИД тюменцы могут протестироваться на ВИЧ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На перекрестке улиц Республики и Холодильной в Тюмени произошло коммунальное ЧП
В Тюмени юный матершинник парализовал работу маршрутного автобуса
Почти 150 пропавших человек отыскали тюменские полицейские с начала года
Тюменцы не могут вернуть деньги за билеты на отмененный концерт финской рок-дивы
Департамент здравоохранения Тюменской области запустил проект «Буду главным»
Научно-исследовательский институт приобрел недвижимость тюменского банка-банкрота
В Тюменской области пройдёт областной военно-патриотический образовательный слет «Юные ратники»
Школьников Тюменской области знакомят с работой в лесу
Почти миллион рублей получат сестры, которые чуть не погибли в ДТП на тюменской трассе
Губернатор Тюменской области и руководитель Росприроднадзора провели рабочую встречу
Тюменские студотряды будут строить социальные объекты в рамках нацпроектов
В Тюменском районе развернётся «Битва под Москвой»
Молодого тоболяка судят за убийство своих бабушки и дедушки
Ишимские школьники научатся социальному проектированию
Болгария заинтересовалась закупкой тюменских продуктов питания
В Голышманово за вредоносную информацию оштрафована школа
Тюменская область выделит федеральному бюджету миллиарды рублей
В Тюмени и Тобольске пройдет Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Тюменские хирурги спасли мальчика с огромной опухолью
Тоболяк всю ночь проспал рядом с трупом любимой
В Тюмени задержан вымогавший деньги мужчина. Он носил с собой пистолет
Тюменцы предлагают повысить зарплаты алиментщикам
Мужчина с ножом в шее скончался в тюменском магазине
Смертельное ДТП произошло на улице Федюнинского в Тюмени
Пожилой тюменке удалили матку, чтобы спасти от рака