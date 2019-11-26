Горячую линию по вопросам ВИЧ-инфекции запустил тюменский Роспотребнадзор

СЕГОДНЯ 14:10 2019-11-26T14:10:31+03:00

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Тюменцы могут узнать интересующие их вопросы о ВИЧ-инфекции, позвонив на горячую линию. Она была запущена региональным управлением Роспотребнадзора.

– Специалисты-эпидемиологи ведомства проконсультируют всех обратившихся по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, безопасного поведения. Также они также предоставят информацию о том, где можно пройти анонимное обследование с предварительной консультацией врача. Горячая линия будет работать до 1 декабря, – рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Телефон 8-904-492-92-30 будет принимать звонки с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45 с перерывом с часу дня на 45 минут. Горячие линии будут работать и в территориальных отделах управления. Их номера можно узнать здесь. Также стало известно, что в Центре профилактики и борьбы со СПИД тюменцы могут протестироваться на ВИЧ.

ИСТОЧНИК KP.RU