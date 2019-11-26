Департамент здравоохранения Тюменской области запустил проект «Буду главным»

СЕГОДНЯ 13:31 2019-11-26T13:33:22+03:00

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Департамент здравоохранения Тюменской области запустил первый этап проекта «Буду главным». Его цель – выявить талантливых сотрудников отрасли здравоохранения, которые обладают высоким уровнем профессиональных навыков, управленческим и лидерским потенциалом для подготовки и замещения вакантных руководящих должностей в медицинских организациях региона.

Проект реализуется в три конкурсных этапа. При участии независимых экспертов каждый их них сопровождается оценкой управленческих, коммуникационных и личностно-деловых качеств участников (анкетирование, написание управленческого реферата, тестирование, решение проблемной ситуации, личное собеседование). В апреле-мае 2020 году, по итогам третьего этапа, Комиссия по подведению итогов проекта «Буду главным!» определит персональный состав управленческих кадров отрасли здравоохранения Тюменской области.

Участники, которые войдут в состав управленческих кадров отрасли, пройдут подготовку для будущего замещения вакантных должностей руководителей медорганизаций. Первый этап можно пройти до 26 января 2020 года: для этого необходимо заполнить анкету и согласие на обработку персональных данных. Заполненные документы необходимо предоставить в департамент здравоохранения Тюменской области (отдел государственной службы, документационного обеспечения и организационной работы, адрес: 625048, Тюмень, ул. Малыгина, 48, каб.304).

Отметим, что одна из задач тюменского здравоохранения – повысить квалификацию сотрудников и их уровень знаний, использовать новейшее современное оборудование и развивать клиентоориентированный сервис. Всё это необходимо для улучшения качества оказания медицинской помощи нашему населению.

ИСТОЧНИК KP.RU