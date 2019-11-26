2019-11-26T13:39:22+03:00
Звезды

Тюменцы не могут вернуть деньги за билеты на отмененный концерт финской рок-дивы

Местным жителям подсказали, как написать заявление на возвращение средств
Вадим Бегун
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Тюменцам не возвращают деньги за отмененный концерт.Тюменцам не возвращают деньги за отмененный концерт.Фото: Вадим Бегун
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Тюменцы, которые купили билеты на концерт финской рок-певицы Тарьи Турунен, теперь не могут вернуть свои деньги. Дело в том, что выступление было отменено, а организатор не торопится возмещать убытки потребителей.

– В наш адрес поступило несколько обращений о нарушении прав на оказание услуг по организации концерта финской рок-певицы Тарьи Турунен. Их суть сводится к неисполнению договорных обязательств со стороны организатора. Мероприятие было отменено по техническим причинам, однако деньги за приобретенные билеты добровольно возвращены не были, – рассказали в пресс-службе Роспотребнадзоре по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что односторонний отказ от исполнения обязательства не предусмотрен никакими законами. Там порекомендовали предъявить организатору концерта претензию о возврате денежных средств (образец можно посмотреть здесь).

Если же субъект все же откажется удовлетворять требование, то управление готово оказать содействие в подготовке искового заявления и принять участие при рассмотрении искового заявления в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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