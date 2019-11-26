2019-11-26T13:09:22+03:00
История современности

В Тюменской области пройдёт областной военно-патриотический образовательный слет «Юные ратники»

Мероприятие посвящено Дню воинской славы России
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: АванпостФото: Аванпост
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XVIII областной военно-патриотический образовательный слет «Юные ратники», посвящённый Дню воинской славы России (Дню начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских в сражении под Москвой 5 декабря 1941 года), состоится в детском загородном центре «Алые паруса» с 3 по 5 декабря. Как сообщили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, в нём примут участие руководители специализированных групп добровольной подготовки к военной службе, участники и руководители отрядов Всероссийского движения «Юнармия», члены поисковых отрядов и представители военно-патриотических объединений и клубов со всего региона.

Участников ждут многочисленные образовательные мастер-классы, уроки живой истории, круглые столы, лекции, семинары, тренинги, деловые игры, «мозговые штурмы» и работа на дискуссионных площадках. Поисковые отряды Тюменской области ждёт специальная программа.

На одной из площадок, во Дворце творчества и спорта «Пионер», 3 декабря будет работать общественная приемная по заявкам на поиск пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. 4 и 5 декабря в «Алых парусах» состоятся занятия для активистов движения Тюменской области в рамках «Школы поисковика». В заключительный день слета, 5 декабря, в ДК посёлка Богандинский пройдёт церемония награждения представителей поискового движения Тюменской области знаками отличия Министерства обороны РФ.

Отметим, что слет «Юные ратники» пройдёт уже в 18-й раз. Это итоговое мероприятие уходящего года в сфере патриотического воспитания молодежи Тюменской области, призванное повысить интерес молодых людей и девушек к событиям истории нашей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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