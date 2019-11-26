Научно-исследовательский институт приобрел недвижимость тюменского банка-банкрота

СЕГОДНЯ 13:14 2019-11-26T13:14:29+03:00

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Имущество «Тюменьагропромбанка» купил тюменский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Дело в том, что НИИ располагается по тому же адресу, что и обанкротившееся финансовое учреждение.

Из информации, размещенной на сайте Агентства по страхованию вкладов, следует, что институт за 22,2 миллиона рублей приобрел 878 квадратных метров нежилых помещений. Они находятся на втором этаже четырехэтажного здания по адресу: улица Одесская, 33.

Примечательно, что первоначальная цена имущества составляла 22,7 млн. Таким образом, НИИ на покупке недвижимости удалось сэкономить полмиллиона рублей.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что "Тюменьагропромбанк" признали банкротом. Такое решение принял 17 февраля Арбитражный суд Тюменской области. Он также постановил открыть конкурсное производство. Позже стало известно, что в отношении руководства обанкротившегося банка возбуждено уголовное дело. Назначенная Банком России временная администрация кредитной организации выявила несколько финансовых нарушений.

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ИСТОЧНИК KP.RU