2019-11-26T12:49:22+03:00
Общество

Школьников Тюменской области знакомят с работой в лесу

Дни открытых дверей – отличный способ показать профессию и кропотливый труд специалистов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Школьников Тюменской области знакомят с работой в лесуШкольников Тюменской области знакомят с работой в лесу
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Специалисты лесного комплекса Тюменской области знакомят школьников с работой в лесу в ноябрьские Дни открытых дверей. В рамках акции «Лесники открывают двери» лесничества проводят для ребят экскурсии и занятия в общеобразовательных школах и детских садах. Как сообщили в пресс-службе регионального департаменте лесного комплекса, дни открытых дверей – отличный способ показать кропотливый труд специалистов и помочь молодёжи в профориентировании.

Профориентация - важная задача акции «Лесники открывают двери», ведь специалисты в лесной сфере всегда востребованы. Для подготовки ценных кадров необходимо формировать навыки природоохранной и лесохозяйственной деятельности учеников старших классов и участников школьных лесничеств Тюменской области. К примеру, в начале ноября лесничий Голышмановского лесничества Илья Мартьянов провел экскурсию по территории лесничества для девятиклассников четвёртой школы. Не исключено, что знакомство с лесной профессией для выпускников станет стимулом к обучению по лесному профилю.

Мероприятия, направленные на раннюю профориентацию, также прошли в Сладковском, Нижне-Тавдинском, Сорокинском, Омутинском, Юргинском и Тюменском лесничествах. По словам директора департамента Николая Пуртова, ранняя профориентация, поиск мотивированных молодых ребят, неравнодушных к судьбе российского леса, наставничество и поддержка молодых специалистов позволит укомплектовать лесничества и филиалы подведомственных департаменту организаций.

Отметим, что акция «Лесники открывают двери» продлится до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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