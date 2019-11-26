2019-11-26T12:09:49+03:00
История современности

В Тюменском районе развернётся «Битва под Москвой»

Военно-историческая реконструкция пройдёт в преддверии Дня воинской славы России
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменском районе развернётся «Битва под Москвой». Фото: АванпостВ Тюменском районе развернётся «Битва под Москвой». Фото: Аванпост
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Военно-историческая реконструкция «Битва под Москвой» развернётся 4 декабря в районе села Онохино Тюменского района. Крупномасштабное патриотическое мероприятие состоится в преддверии Дня воинской славы России, в рамках XVIII областного военно-патриотического образовательного слета «Юные ратники». Как сообщили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, событие пройдёт при поддержке регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» и тюменского областного патриотического объединения «Честь имею»

Участниками «Битвы» станут воспитанники патриотических клубов, которые обучаются в специализированных группах добровольной подготовки к военной службе, а также юнармейцы со всей Тюменской области. Со время мероприятия их ждёт марш-бросок с выполнением максимально приближенных к исторической действительности задач. Посмотреть финальную битву могут и зрители (возле моста в районе села Онохино) и почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны на патриотической акции «Свеча». Для юных ратников также организуют мастер-классы по тактической, огневой, медицинской подготовке.

По словам автора проекта, специалиста регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» Анастасии Поповой, значимость проекта заключается в возможности погрузить ребят в процесс создания исторических событий.

- Интерактивный формат обучения всегда оказывается эффективнее, чем теория, описанная на страницах учебников. Реконструкция — хороший способ изучения истории, которая, к сожалению, дается школьникам все сложнее. Проект развился из простой идеи, и с каждым годом становится все масштабнее, - отметила она.

Напомним, проект реконструкции «Битва под Москвой» стал победителем Всероссийского конкурса молодежных инициатив от ФГБУ «Росмолодежь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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