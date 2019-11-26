Тюменские студотряды будут строить социальные объекты в рамках нацпроектов

СЕГОДНЯ 12:20 2019-11-26T12:20:17+03:00

По итогам координационного совета было дано много поручений

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В Тюмени состоялось первое заседание координационного совета по поддержке студенческих отрядов. В региональном управлении строительства отметили важность РСО и выразили надежду, что учащиеся помогут возводить социальные объекты.

– Сегодня я рассказал членам комиссии об итогах реализации юбилейного плана мероприятий, заострил внимание на вопросе инфраструктуры, поддержки студенческих отрядов как на уровне образовательных организаций, так и на уровне регионального штаба, − сообщил председатель правления тюменского регионального отдела «Российских студенческих отрядов» Александр Заболотских.

Мужчина поведал, что есть предложение дать название безымянной улице в Тюмени. Он надеется, что в областном центре по соседству с Уренгойской, Югорской и Западносибирской появится новая улица Стройотрядовская.

Заместитель руководителя регионального штаба РСО Елена Доценко в свою очередь заявила, что тюменцы должны быть в лидерах среди российских студотрядов. На сегодняшний момент Тюменская область занимает 16 место среди 74 студенческих отрядов.

ИСТОЧНИК KP.RU