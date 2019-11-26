2019-11-26T11:50:24+03:00
Происшествия

Молодого тоболяка судят за убийство своих бабушки и дедушки

Парень забил до смерти своих родственников
Вадим Бегун
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Молодой тоболяк убил своих пожилых родственников. Фото - СКР.Молодой тоболяк убил своих пожилых родственников. Фото - СКР.
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В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Тобольского района. Молодой человек обвиняется в убийстве бабушки и дедушки.

– Ночью 11 сентября этого года пьяный парень пришел в дом, расположенный в деревне Вармахли, к своим пожилым родственникам. Между ними возник конфликт, молодой человек бросился с кулаками на пенсионеров. От причиненных травм потерпевшие скончались, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что после избиения пьяный тоболяк ножом несколько раз ударил в грудь и живот умершему мужчине. Вскоре злоумышленник был задержан и заключен под стражу.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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