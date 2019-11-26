2019-11-26T11:29:04+03:00
Экономика

Болгария заинтересовалась закупкой тюменских продуктов питания

Поездка тюменских предпринимателей на Международную выставку Interfood & Drink 2019 состоялась в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Болгария заинтересовалась закупкой тюменских продуктов питанияБолгария заинтересовалась закупкой тюменских продуктов питания
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Представители тюменских сельскохозяйственных предприятий вернулись домой из столицы Болгарии, Софии, где проходила Международная выставка Interfood & Drink 2019. Бизнес-миссия тюменских предпринимателей в Болгарию состоялась в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, за время поездки региональная делегация провела более 30 встреч на тему экспорта продукции.

Тюменскую область в Софии представили три компании-производителя: «Слада», Хлебокомбинат «АБСОЛЮТ» и «Тюмень Экопродукт». Продукция этих предприятий хорошо представлена в тюменских магазинах и известна покупателям. Цель поездки в Болгарию – найти партнёров для экспорта региональных товаров в страны Юго-Восточной Европы. Встречи с болгарскими партнёрами подтвердили, что тюменская продукция представляет интерес для закупщиков.

- Есть клиенты, которые уже отозвались на наше коммерческое предложение. Ведём с ними диалог», - рассказала региональный менеджер ООО «Слада» Лола Белоусова.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», Международная выставка «Interfood & Drink 2019» входит в число крупнейших событий пищевой промышленности Европы. Организатором поездки тюменских предприятий на выставку выступил Центр поддержки экспорта Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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