Почти миллион рублей получат сестры, которые чуть не погибли в ДТП на тюменской трассе

СЕГОДНЯ 12:48 2019-11-26T12:48:33+03:00

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В Тюмени виновник ДТП выплатит пострадавшим сестрам 800 тысяч рублей. Изначально суд постановил взыскать с мужчины 200 тысяч рублей, однако родственницы подали апелляцию.

– Вечером 23 ноября прошлого года тюменец ехал на «Тойоте Виста» с шинами, которые не соответствовали модели авто по размерам. Кроме того, он вел машину с превышением скорости в условиях заснеженного асфальта и ограниченной видимости. На десятом километре дороги Тюмень-Нижняя Тавда водитель не справился с управлением, автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с «Киа Рио», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что две сестры, которые находились на пассажирских сиденьях в корейской иномарке, получили тяжкий вред здоровью. Мужчину признали виновным и на год ограничили ему свободу. Позже родственницы обратились в суд за возмещением морального вреда.

Центральный районный суд Тюмени постановил взыскать с виновника аварии в пользу каждой из них по 100 тысяч рублей, однако такое решение не удовлетворило пострадавших, и они подали жалобу. Тюменский областной суд увеличил размер компенсации до 400 тысяч рублей каждой.

ИСТОЧНИК KP.RU