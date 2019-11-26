2019-11-26T12:48:33+03:00
Происшествия

Почти миллион рублей получат сестры, которые чуть не погибли в ДТП на тюменской трассе

В результате аварии родственницы получили тяжкий вред здоровью
Вадим Бегун
Поделиться:
Пострадавшим в ДТП тюменским родственницам выплатили 800 тысяч рублей.Пострадавшим в ДТП тюменским родственницам выплатили 800 тысяч рублей.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Тюмени виновник ДТП выплатит пострадавшим сестрам 800 тысяч рублей. Изначально суд постановил взыскать с мужчины 200 тысяч рублей, однако родственницы подали апелляцию.

– Вечером 23 ноября прошлого года тюменец ехал на «Тойоте Виста» с шинами, которые не соответствовали модели авто по размерам. Кроме того, он вел машину с превышением скорости в условиях заснеженного асфальта и ограниченной видимости. На десятом километре дороги Тюмень-Нижняя Тавда водитель не справился с управлением, автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с «Киа Рио», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что две сестры, которые находились на пассажирских сиденьях в корейской иномарке, получили тяжкий вред здоровью. Мужчину признали виновным и на год ограничили ему свободу. Позже родственницы обратились в суд за возмещением морального вреда.

Центральный районный суд Тюмени постановил взыскать с виновника аварии в пользу каждой из них по 100 тысяч рублей, однако такое решение не удовлетворило пострадавших, и они подали жалобу. Тюменский областной суд увеличил размер компенсации до 400 тысяч рублей каждой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Научно-исследовательский институт приобрел недвижимость тюменского банка-банкрота
В Тюменской области пройдёт областной военно-патриотический образовательный слет «Юные ратники»
Школьников Тюменской области знакомят с работой в лесу
Губернатор Тюменской области и руководитель Росприроднадзора провели рабочую встречу
Тюменские студотряды будут строить социальные объекты в рамках нацпроектов
В Тюменском районе развернётся «Битва под Москвой»
Молодого тоболяка судят за убийство своих бабушки и дедушки
Ишимские школьники научатся социальному проектированию
Болгария заинтересовалась закупкой тюменских продуктов питания
В Голышманово за вредоносную информацию оштрафована школа
Тюменская область выделит федеральному бюджету миллиарды рублей
В Тюмени и Тобольске пройдет Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Тюменские хирурги спасли мальчика с огромной опухолью
Тоболяк всю ночь проспал рядом с трупом любимой
В Тюмени задержан вымогавший деньги мужчина. Он носил с собой пистолет
Тюменцы предлагают повысить зарплаты алиментщикам
Мужчина с ножом в шее скончался в тюменском магазине
Смертельное ДТП произошло на улице Федюнинского в Тюмени
Пожилой тюменке удалили матку, чтобы спасти от рака