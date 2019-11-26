Тоболяк всю ночь проспал рядом с трупом любимой

СЕГОДНЯ 10:15 2019-11-26T10:15:48+03:00

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В Тюменской области задержан 33-летний тоболяк. Мужчина по неосторожности умышленно причинил тяжкий вред здоровью своей сожительнице, она скончалась.

– По данным следствия, конфликт между влюбленными произошел в ночь с 23 на 24 ноября в квартире, расположенной в доме в 10 микрорайоне города Тобольска. В ходе ссоры мужчина несколько раз ударил руками и ногами потерпевшую и лег спать. Утром он обнаружил сожительницу мертвой и скрылся. Погибшую обнаружила ее мать, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Вскоре обвиняемый был задержан. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что молодой тоболяк избил и ограбил женщину, которая ехала на лечение в онкоцентр. Пьяный мужчина несколько раз ударил прохожую по голове.

ИСТОЧНИК KP.RU