2019-11-26T11:26:44+03:00
Общество

В Голышманово за вредоносную информацию оштрафована школа

В отношении учебного заведения было возбуждено административное дело
Вадим Бегун
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В Голышманово оштрафовали школу за вредоносную информацию. Фото - pixabay.com.В Голышманово оштрафовали школу за вредоносную информацию. Фото - pixabay.com.
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В Голышманово оштрафована школа. Ученики могли без труда сесть за компьютер, откуда был доступ к вредоносной информации.

– Установлено, что в кабинете информатики школы можно было выйти на интернет-ресурсы с вредоносной информацией для несовершеннолетних. Согласно действующему законодательству, в местах, доступных для детей, выход в интернет предоставляется только при условии применения программно-аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что в отношении школы было возбуждено административное дело. По результатам рассмотрения дела мировой судья подверг образовательное учреждение штрафу в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, пострадал и программист, однако он отделался лишь дисциплинарной ответственностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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