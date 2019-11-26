Тюменские хирурги спасли мальчика с огромной опухолью

СЕГОДНЯ 10:39 2019-11-26T10:39:47+03:00

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Тюменские хирурги провели уникальную операцию, удалив объемную опухоль у 14-летнего ребенка. Избавиться от новообразования удалось без разрезов.

Ребенок был доставлен в приемное отделение детского стационара ОКБ №2 с жалобами на боль в животе около месяца назад. У него диагностировали аппендицит и выявили новообразование правого надпочечника. Удалять опухоль одновременно с воспаленным аппендиксом было крайне опасно для жизни больного. Тогда мальчику выполнили аппендэктомию.

– После того, как опасность воспаления миновала, хирурги удалили опухоль, причем без разреза. Все медицинские манипуляции врачи осуществили через четыре небольших прокола брюшной стенки. Такой подход уменьшает операционную травму, и восстановление пациента происходит быстрее, - рассказали в пресс-службе ОКБ №2.

Врачи утверждают, что ранее со столь большим новообразованием они не сталкивались. Из-за своего размера опухоль сдавливала почку и поджелудочную железу, нарушала их кровоснабжение. Со временем это могло привести к некрозу тканей и гибели органов.

ИСТОЧНИК KP.RU