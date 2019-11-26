В Тюмени задержан вымогавший деньги мужчина. Он носил с собой пистолет

СЕГОДНЯ 09:50 2019-11-26T09:50:01+03:00

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В Тюмени сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в вымогательстве крупной суммы денежных средств. Мужчина долгое время терроризировал своего давнего знакомого.

Около недели назад в тюменскую полицию обратился местный житель. Он сообщил, что стал жертвой знакомого, который вымогает у него деньги. После очередной угрозы расправы мужчина все же «сдался» и перевел злоумышленнику почти полмиллиона рублей. Однако спустя время тот снова пришел за деньгами. Только тогда потерпевший решил сообщить о преступлении в полицию.

– Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого за вымогательство 32-летнего мужчину. В ходе досмотра у него были изъяты переданные деньги и газовый пистолет. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что в отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, грозящее вымогателю – это лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/746064" frameborder="0"></iframe> В Тюмени задержан рецидивист-вымогатель.Вадим Бегун

ИСТОЧНИК KP.RU