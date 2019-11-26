В Тюмени задержан вымогавший деньги мужчина. Он носил с собой пистолет
В Тюмени сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в вымогательстве крупной суммы денежных средств. Мужчина долгое время терроризировал своего давнего знакомого.
Около недели назад в тюменскую полицию обратился местный житель. Он сообщил, что стал жертвой знакомого, который вымогает у него деньги. После очередной угрозы расправы мужчина все же «сдался» и перевел злоумышленнику почти полмиллиона рублей. Однако спустя время тот снова пришел за деньгами. Только тогда потерпевший решил сообщить о преступлении в полицию.
– Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого за вымогательство 32-летнего мужчину. В ходе досмотра у него были изъяты переданные деньги и газовый пистолет. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
В ведомстве также сообщили, что в отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, грозящее вымогателю – это лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.
В Тюмени задержан рецидивист-вымогатель.Вадим Бегун
ИСТОЧНИК KP.RU