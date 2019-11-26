2019-11-26T09:25:24+03:00
Общество

Тюменцы предлагают повысить зарплаты алиментщикам

Эти и другие предложения они высказали судебным приставам
Вадим Бегун
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Тюменцы предлагают повысить зарплаты алиментщикам.Тюменцы предлагают повысить зарплаты алиментщикам.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени судебные приставы провели акцию под названием: «Новый год в пути, человечность прояви, ты алименты заплати!». В рамках мероприятия специалисты управления узнали, какого наказания желают местные жители для тех, кто не платит своим детям алименты. Среди прочих прозвучали фантастические версии.

– Участники акции предложили передавать списки должников коллекторам, чтобы они добивались выплат. Не менее интересным стало предложение вывешивать списки должников на их рабочих местах, некоторые предлагали поднять заработные платы алиментщикам, другие – ставить штампы в паспорте с отметкой, что человек является должником своим детям, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Однако самой несбыточной мерой оказалась мысль о «повышении совести граждан». Так, один из опрошенных предложил ввести для алиментщиков смертную казнь. Трое респондентов сознались, что вообще не знают, что такое алименты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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