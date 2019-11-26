Смертельное ДТП произошло на улице Федюнинского в Тюмени

СЕГОДНЯ 08:36 2019-11-26T08:36:12+03:00

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В Тюмени накануне, 25 ноября, вечером на улице Федюнинского произошло жесткое ДТП. К сожалению, не обошлось без жертв.

В пресс-службе региональной Госавтоинспекции корреспонденту Megatyumen.ru сообщили, что

– Столкнулись три автомобиля – «Фиат», «Мазда» и «Лада». Машины двигались в одном направлении. По предварительным данным, водитель итальянской иномарки не справился с управлением и врезался в отечественную легковушку, которая влетела в столб, по касательной задев вторую иномарку, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в результате дорожно-транспортного происшествия на месте погиб водитель отечественной машины. По словам очевидцев, один из водителей ударился головой о стойку дверной арки, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU