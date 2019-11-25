В Тюменской области реализуется профилактический проект «Волонтёры с опытом»

СЕГОДНЯ 21:41 2019-11-25T21:41:04+03:00

Добровольцами проекта становятся жители Тюмени и Тюменской области в возрасте от 50 лет и старше

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Специалисты Центра медицинской профилактики уже четвёртый год подряд реализуют профилактический проект департамента здравоохранения Тюменской области «Волонтёры с опытом». Добровольцами проекта становятся жители Тюмени и Тюменской области в возрасте от 50 лет и старше. Результат работы – знания, которые волонтёры получают в процессе обучения в поликлиниках по месту жительства и на лекциях в Симуляционном центре.

Волонтёры смогли превратить теоретические сведения о здоровом образе жизни, профилактике сердечно-сосудистых, бронхолёгочных и онкологических болезнях, о борьбе с вредными привычками в практические навыки. Сегодня они правильно измеряют уровень сахара и холестерина в крови, давление, а также оказывают первую медицинскую помощь, просвещают своих родных и знакомых о факторах риска хронических неинфекционных заболеваний. Волонтёры очень помогают проводить массовые профилактические акции общегородского и регионального масштаба.

На днях подвели итоги проекта «Волонтёры с опытом». На заключительном этапе проекта в конкурсе «Лучший доброволец (волонтёр) 2019» определились несколько победителей:

- команда добровольцев посёлка Боровский, работу которого координирует Нина Баженова. Ни одно мероприятия, направленное на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни, не обходится без волонтёров с опытом;

- волонтёры Надежда Сергеева и Татьяна Готова. Добровольцы изготавливают различные интересные поделки и помогают проводить мероприятия.

При подведении итогов Конкурса учитывалось активное участие в акциях в рамках проведения Всемирных дней, участие в образовательных и практических мероприятиях, посещение организационных собраний добровольцев (волонтеров) с опытом, взаимодействие с подопечными с ограниченными физическими возможностями на дому и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU