В Тюменской области готовятся ко Всероссийской переписи населения 2020 года

СЕГОДНЯ 21:23 2019-11-25T21:23:51+03:00

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Во всех городских округах и муниципальных районах Тюменской области созданы и работают 26 комиссий по подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года. В 5 городских округах и 18 муниципальных районах комиссии возглавляют главы муниципальных образований, ещё в 3-х – заместители глав. В состав комиссий входят должностные лица органов местного самоуправления, сотрудники органов государственной статистики, уполномоченные по вопросам переписи и организации, которые участвуют в подготовке к проведению Всероссийской переписи населения.

Комиссии планируют мероприятия по подготовке и проведению переписи, решают вопросы, связанные с их выполнением, обеспечивают согласованные действия органов местного самоуправления с органами исполнительной власти всех уровней в организации и проведении ВПН-2020.

Как сообщили в «Тюменьстате», на заседаниях комиссий рассматриваются актуальные вопросы проведения первоочередных подготовительных мероприятий. В частности, уточняются границы муниципальных образований и населённых пунктов, подбирают временный персонал, который будет заниматься выполнением работ, формируют списки адресов домов в населённых пунктах и изготавливают картографический материал. Также ведётся работа по уточнению уличного и адресного хозяйства в населённых пунктах.

В Ялуторовске, Бердюжском, Вагайском, Викуловском, Ишимском, Тюменском и Ярковском районах проведено уже по два заседания комиссии. Работа комиссий по подготовке ко Всероссийской переписи населения в Тюменской области продлится до конца 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU