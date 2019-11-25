В Тюменской области пройдёт Областной слёт юных инспекторов движения

СЕГОДНЯ 20:38 2019-11-25T20:38:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Двадцать семь команд из всех муниципальных образований Тюменской области принимают участие в XV Областном слёте юных инспекторов движения, который пройдёт в детском лагере «Остров детства». Организаторами мероприятия выступили УГИБДД УМВД России по Тюменской области, департамент образования и науки Тюменской области, департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, ТОГИРРО и областной детский лагерь «Остров детства».

Ребят и взрослых ждут мастер-классы по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП, продвижению в социальных сетях, сценическому и ораторскому искусству. В конкурсной программе запланирован экзамен по Правилам дорожного движения, конкурс селфи, «Светящийся флешмоб» и «минутки безопасности». Во время слёта участники обменяются опытом и обучатся проведению пропагандистских мероприятий, чтобы в будущем растиражировать лучший опыт на площадках муниципальных образований Тюменской области.

Юные инспекторы движения проводят пропагандистские мероприятия в городах и районах Тюменской области: акции, соревнования, рейды на дороге, выступления в детских садах и школах. Каждый год лучшие юные инспекторы области принимают участие в профильных сменах во Всероссийских детских центрах «Смена», «Орленок» и «Океан», а также в Межгосударственных слетах ЮИД.

Отметим, что слёт откроется завтра, 26 ноября, в 10.30. Закрытие слёта намечено на 27 ноября в 11.30.

ИСТОЧНИК KP.RU