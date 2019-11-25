Запуск мусоросортировочных заводов в Тобольске и Ишиме даст региону 300 новых рабочих мест

СЕГОДНЯ 20:27 2019-11-25T20:27:50+03:00

Здесь могут работать и инженеры, и сотрудники без квалификации

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Почти 300 новых рабочих мест будут созданы в связи с предстоящим запуском двух мусоросортировочных заводов в Тобольске и Ишиме. По информации регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Тюменской области, штатная структура предусматривает должности не только инженерно-технических работников, но и сотрудников без квалификации.

Кстати, на днях в Тюмени состоялась торжественная церемония награждения призеров и победителей регионального этапа Всероссийского конкурса Минтруда России «Российская организация высокой социальной эффективности». Региональный оператор «Тюменское экологическое объединение» стал призёром в номинации «За создание и развитие рабочих мест» по итогам деятельности в 2018 году. Многие жители Тюменской области впервые официально устроились на работу именно сюда. Благодаря расширенному соцпакету и привлекательным условиям на производстве успешно работают целыми семьями.

По словам руководителя «ТЭО» Константина Фрумкина, перед компанией стоит ответственная и сложная задача – с нуля создать новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами в Тюменской области.

- Первый шаг – это строительство объектов по сортировке отходов, работа которых направлена на уменьшение экологического вреда жителям области. Мы понимаем, что на любом производстве многое зависит от компетентности, профессионализма и трудолюбия работников. Поэтому нам важно было не просто создать новые рабочие места, но и обеспечить благоприятные условия труда сотрудникам, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU