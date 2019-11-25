Названы победители первого Всероссийского фестиваля детско-юношеских театров «Малая сцена»

СЕГОДНЯ 20:17 2019-11-25T20:19:47+03:00

Мероприятие состоялось при поддержке Фонда Президентских грантов и департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области

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В Тюмени назвали победителей первого Всероссийского фестиваля детско-юношеских театров «Малая сцена», который проходил с 22 по 24 ноября. Гран-при вручили екатеринбургскому молодёжному народному театру «Игра», который показал спектакль «Три четверти» про детство 90-х и семиклассницу Аню.

Всероссийский фестиваль детско-юношеских театров «Малая сцена» — первое событие в Тюмени для юных актеров-любителей, которое сосредоточено только на театре. Участниками фестиваля стали 9 театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Тюмени, Пензенской области и Челябинска. «Малая сцена» состоялась при поддержке Фонда Президентских грантов и департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. По мнению организаторов, фестиваль может стать ежегодным.

По словам режиссёра молодёжного народного театра «Игра» Татьяны Павловой, «Малая сцена» - это фестиваль высокого уровня отбора спектаклей.

- Наш спектакль «Три четверти» всегда вызывает активные дискуссии, но мы с экспертами сходимся во мнении, что честный разговор о взрослении с подростками очень важен, - отметила она.

Помимо программы спектаклей, на фестивале «Малая сцена» прошли образовательные мастер-классы по импровизации, вокалу и актерскому мастерству, творческие встречи, читка пьесы и экскурсия по Тюмени от театральной мастерской «Будильник». Во время последней участники фестиваля познакомились с историческим центром города и на каждой точке посмотреть театральный эскиз от молодых режиссеров города.

ИСТОЧНИК KP.RU