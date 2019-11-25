2019-11-25T19:44:29+03:00
Общество

Подведены итоги III трудового семестра студенческих отрядов Тюменской области

АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Подведены итоги III трудового семестра студенческих отрядов Тюменской областиПодведены итоги III трудового семестра студенческих отрядов Тюменской области
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Торжественно подведение итогов третьего трудового семестра студенческих отрядов Тюменской области подвели на днях в СК «Зодчий». Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, поделиться впечатлениями о работе и получить заслуженные награды за труд на благо России пришли почти 400 бойцов, ветеранов и командиров студотрядов.

Участие в Целине-2019 приняли 40 студенческих отрядов Тюменской области – это более 1,3 тысяч студентов тюменских вузов и ссузов. Ребята работали в составе студенческих отрядов в нашем регионе, в Югре и ЯНАО, трудились на объектах государственной корпорации «Росатом» в Ленинградской и Челябинской областях, собирали яблоки и черешню в Краснодарском крае, работали в медучреждениях Архангельска и животноводами в Воронежской области.

Знаковым событием для отрядов региона стало возобновление работы Координационного совета по поддержке деятельности студенческих отрядов Тюменской области в 2019 году. Его председателем сегодня является заместитель губернатора, начальник главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов. По словам командира регионального штаба Анастасии Досхоевой, за последние годы увеличилось количество бойцов и качество их подготовки.

В финале вечера назвали «Лучший студенческий отряда Тюменской области». По итогам трудового семестра из рук ветеранов движения переходящее знамя получило ССО «Веста» ТИУ. На втором месте – ССО «Олимп» ТИУ, на третьем – студенческий отряд проводников «Стрела» ТюмГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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