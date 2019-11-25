2019-11-25T19:14:49+03:00
Общество

Тюменская область – в пятёрке регионов РФ с наибольшим количеством некоммерческих организаций

Сегодня в регионе зарегистрировано 13 исполнителей общественно полезных услуг
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменская область – в пятёрке регионов РФ с наибольшим количеством некоммерческих организацийТюменская область – в пятёрке регионов РФ с наибольшим количеством некоммерческих организаций
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Тюменская область вошла в ТОП-5 российских регионов с наибольшим количеством некоммерческих организаций в 2019 году. Об этом сообщает департамент социального развития Тюменской области со ссылкой на Министерство юстиции. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 13 исполнителей общественно полезных услуг. Кроме Тюменской области, в пятёрку вошли Саратовская, Свердловская и Амурская области, а также Москва.

В реестр организаций-исполнителей общественно полезных услуг Тюменской области входят:

Региональный геронтологический центр социальных технологий «Третий возраст»,

Олимпийский совет Тюменской области

Центр образовательных технологий «Непоседы»

Тюменская городская общественная организация инвалидов по онкологическому заболеванию «Забота» и т.д.

Президент РФ в посланиях 2015-2016 годов отметил важность вопроса поддержки НКО, которые зарекомендовали себя как безупречные партнёры государства. Он указал на необходимость введения статуса НКО – исполнителей общественно полезных услуг. Для таких организаций разработана особая нормативно-правовая база.

Исполнителем общественно полезных услуг может быть признана организация, которая в течение года оказывает общественно полезные услуги надлежащего качества. При этом предприятие не должно выполнять функции иностранного агента и не иметь задолженностей по налогам и обязательным сборам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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