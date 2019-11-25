Участие тюменской делегации в международной выставке в ОАЭ стало знаковым для начинающих экспортёров

СЕГОДНЯ 19:06 2019-11-25T19:06:06+03:00

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Участие Тюменской области в международной выставке ADIPEC-2019 в Абу-Даби (ОАЭ), которое прошло в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», стало знаковым для предприятия «Тюменские металлоконструкции». Такое мнение выразил генеральный директор предприятия Алексея Лямин. По его словам, будучи экспортёром-новичком, представители предприятия сразу же подписали соглашение о сотрудничестве с арабскими коллегами.

- Мы приехали представлять Тюменскую область, а это значит, что региональное правительство нам доверяет. И это уже другой уровень отношения к компании, даже несмотря на то, что мы – начинающие экспортеры. Для нас важно учиться, понять, как это все работает. И в этом поддержка Центр экспорта очень важна. Перспективы есть, поездка в Эмираты еще раз подтвердила это, - рассказал Алексей Лямин.

По мнению заместителя директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антона Машукова, такие встречи позволяют активно развивать экспорт тюменского продукта последние два года. А участие в обсуждениях всех действующих сторон способствует грамотному формированию плана мероприятий.

- Диалог актуален – сейчас идет формирование плана мероприятий на 2020 год. Поэтому нам важно и учесть актуальные потребности предпринимателей, и донести до них информацию о программах поддержки, чтобы они в будущем смогли спланировать свою деятельность. Только так мы сможем выстроить синергию власти и бизнеса, - отметил Антон Машуков.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», Центр поддержки экспорта Тюменской области организует мероприятия в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», чтобы увеличить объём несырьевого неэнергетического экспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU