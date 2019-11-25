2019-11-25T19:06:06+03:00
Экономика

Участие тюменской делегации в международной выставке в ОАЭ стало знаковым для начинающих экспортёров

Оно состоялось в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Участие тюменской делегации в международной выставке в ОАЭ стало знаковым для начинающих экспортёровУчастие тюменской делегации в международной выставке в ОАЭ стало знаковым для начинающих экспортёровФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Участие Тюменской области в международной выставке ADIPEC-2019 в Абу-Даби (ОАЭ), которое прошло в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», стало знаковым для предприятия «Тюменские металлоконструкции». Такое мнение выразил генеральный директор предприятия Алексея Лямин. По его словам, будучи экспортёром-новичком, представители предприятия сразу же подписали соглашение о сотрудничестве с арабскими коллегами.

- Мы приехали представлять Тюменскую область, а это значит, что региональное правительство нам доверяет. И это уже другой уровень отношения к компании, даже несмотря на то, что мы – начинающие экспортеры. Для нас важно учиться, понять, как это все работает. И в этом поддержка Центр экспорта очень важна. Перспективы есть, поездка в Эмираты еще раз подтвердила это, - рассказал Алексей Лямин.

По мнению заместителя директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антона Машукова, такие встречи позволяют активно развивать экспорт тюменского продукта последние два года. А участие в обсуждениях всех действующих сторон способствует грамотному формированию плана мероприятий.

- Диалог актуален – сейчас идет формирование плана мероприятий на 2020 год. Поэтому нам важно и учесть актуальные потребности предпринимателей, и донести до них информацию о программах поддержки, чтобы они в будущем смогли спланировать свою деятельность. Только так мы сможем выстроить синергию власти и бизнеса, - отметил Антон Машуков.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», Центр поддержки экспорта Тюменской области организует мероприятия в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», чтобы увеличить объём несырьевого неэнергетического экспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подведены итоги III трудового семестра студенческих отрядов Тюменской области
Специалисты центра робототехники станут экспертами на чемпионате World Skills в Тюмени
Тюменская область – в пятёрке регионов РФ с наибольшим количеством некоммерческих организаций
Тюменские предприниматели обсудили условия участия в госпрограммах в 2020 году
В 2020 году в Онохино отремонтируют основную дорогу по улице Береговой
Тюменцам расскажут, как воспитать гармоничного ребёнка с помощью педагогических технологий
Участники «Абилимпикса» из Тюменской области вернулись домой с золотой и серебряной медалями
Площадку Тюменского Экспортного форума посвятят работе со странами Евразийского Союза
На «Тюменском Экспортном Форуме» предприниматели «откроют для себя Африку»
Тюменские компании подпишут экспортные контракты на поставку пиломатериалов в Таджикистан
Пропавший парень, банда вымогателей и сгоревшая иномарка: публикуем главные новости Тюмени 25 ноября 2019
Тюменские подростки добираются до школы по железнодорожным путям
В Тюменской области за минувшую неделю произошло 70 пожаров
В Тобольске установят новые остановки с биотуалетами
Эксперты из Тюменской области поделились лучшими добровольческими практиками
Более 170 ребят из Тюменской области поучаствовали в конкурсе переводов немецких стихов и прозы
Пальцы не сгибались: замерзающего на улице тюменца доставили в больницу
В Тюменской области внедряют систему индивидуального финансирования допобразования первоклассников
В Тюменской области наградили предприятия с высокой социальной эффективностью
«Спрос на такие объекты велик»: в Тюмени баню превратят в планетарий
На портале Госуслуг тюменцы смогут пользоваться пятью новыми суперсервисами
В Тюмени на улице Газовиков полностью сгорела иномарка
В Ишиме и Ишимском района полным ходом идёт модернизация Центра занятости
Тюменка ранила ножом экс-супруга из-за жалоб на пересоленный суп
Смертельно опасный лед: тюменцев просят быть осторожными на водоемах
Тюменская область выступила наставником по внедрению стандарта кадрового обеспечения промышленного роста
Тюменским предпринимателям рассказали, как увеличить поток туристов в регион
В Тюмени мужчина обокрал бабушку друга, схватив ее за шею