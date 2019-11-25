2019-11-25T18:54:06+03:00
Экономика

Тюменские предприниматели обсудили условия участия в госпрограммах в 2020 году

Круглый стол и презентация услуг, которые открывают тюменским производителям внешние рынки, состоялись в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские предприниматели обсудили условия участия в госпрограммах в 2020 годуТюменские предприниматели обсудили условия участия в госпрограммах в 2020 году
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Представители малого и среднего предпринимательства и руководство Центра поддержки экспорта Тюменской области обсудили условия участия в государственных программах в следующем году. Круглый стол и презентация услуг, которые открывают тюменским производителям внешние рынки, состоялись в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, на круглом столе обсудили меры поддержки, которыми воспользовались компании-производители в 2019 году, курсе обучающих семинаров для экспортёров, а также о мероприятиях, в результате которых тюменцы заключили выгодные международные контакты.

По словам руководителя Центра поддержки экспорта Тюменской области Сергея Полухина, одни из эффективных инструментов, способствующих выходу на внешний рынок – презентация потенциала тюменских производителей на международных выставках.

- Часто мы возвращаемся из поездок с партнерскими соглашениями. Только за 10 месяцев 2019 года при поддержке ЦПЭ был подписан 21 контракт, организовано участие 27 предприятий в девяти выставках, 13 компаний приняли участие в бизнес-миссиях в четырех странах, - рассказал Сергей Полухин.

Одна из самых успешных поездок – на международную выставку ADIPEC-2019 в Абу-Даби (ОАЭ). Тюменскую область на стенде представили три компании, причём «Тюменские металлоконструкции (новичок в «экспортном деле») разу подписала соглашение о сотрудничестве с представителями Объединённых Арабских Эмиратов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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