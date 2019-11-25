2019-11-25T17:50:43+03:00
Общество

Тюменцам расскажут, как воспитать гармоничного ребёнка с помощью педагогических технологий

Образовательный мастер-класс члена педагогических и социальных наук Михаила Лазарева состоится в рамках национального проекта «Образование»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменцам расскажут, как воспитать гармоничного ребёнка с помощью педагогических технологийТюменцам расскажут, как воспитать гармоничного ребёнка с помощью педагогических технологий
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Создатель СОНАТАЛ-педагогики и программы «Цветоник», член академии педагогических и социальных наук Михаил Лазарев даст в Тюмени образовательные мастер-классы педагогам и родителям с 27 по 29 ноября на базе ТОГИРРО. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, семинары пройдут в рамках национального проекта «Образование» и федеральных проектов «Поддержка семей, имеющих детей» и «Успех каждого ребенка».

Автор презентует инновационные практики по оказанию ранней помощи семьям с детьми в образовательных организациях региона 27 и 28 ноября. На следующий день, 29 ноября, Михаил Львович расскажет, как воспитать гармоничного ребёнка при помощи педагогических технологий, направленных на регулирование процессов психического и физического развития детей, а также как раскрыть детскую одарённость.

Кроме того, на семинаре рассмотрят цветомузыкальную программу по раннему развитию ребенка «Цветоник», состоящую из книги для детей «Школа музыкальных волшебников», песенного цикла «Цветоника» и комплекта игровых пособий «Цветные нотки». Ещё одним интересным событием станет обсуждение с тюменскими педагогами авторских подходов к дошкольникам и ученикам начальных классов, подготовки к школе и адаптации, а также роли музыки и хорового пения как новой социальной среды.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что Шороховская средняя образовательная школа стала победительницей ежегодного конкурса «ИТ-Актив – 2019». По итогам трёх соревновательных этапов она получила максимальное количество баллов, и теперь там появится учебный класс по робототехнике «РобоЛаб». В него войдут: техника, оборудование, обучение учителей и методическая поддержка. Такое практико-ориентировочное ИТ обучение проводится в Тюменской области в рамках реализации проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика Тюменской области».

ИСТОЧНИК KP.RU

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