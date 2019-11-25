Участники «Абилимпикса» из Тюменской области вернулись домой с золотой и серебряной медалями

СЕГОДНЯ 17:36 2019-11-25T17:36:45+03:00

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Четыре медали – 1 золотую и 3 серебряных – привезли жители Тюменской области с V Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, в мероприятии, которое прошло в Москве, приняли участие свыше 1,8 тысяч участников из 85 регионов страны. Соревнования проходили по 62 основным и 31 презентационным категориям.

Первое место в компетенции «Медицинский и социальный уход» заняла Раиса Суслова. Второе место заняли специалисты: Сергей Андрейчиков (компетенция «Сборка-разборка электронного оборудования»), Екатерина Уколова (компетенция «Психология»), Вероника Баранова (компетенция «Медицинский и лабораторный анализ»). Всего на финале чемпионата Тюменскую область представляли 16 участников. Региональная сборная участвовала в категориях – «Студенты» и «Специалисты».

Как отметила директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежда Мазуркевич, правительство региона создаёт условия для профессиональной и творческой самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья.

- Мы гордимся успехами наших земляков! Движение «Абилимпикс» позволяет работодателям найти мотивированных сотрудников, - подчеркнула она.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что 10 из 16 тюменских участников заслужили право представлять регион по итогам регионального чемпионата. Тем, в чьих компетенциях было большое количество участников по всей России, предстояло пройти отборочные соревнования, которые прошли 18 и 19 ноября. Испытания проходили 9 представителей Тюменской области, 6 получили право побороться за звание лучших в национальном финале. Это представители компетенций «Поварское дело», «Медицинский и социальный уход», «Массажист», «Адаптивная физическая культура». В компетенции «Обработка текста» примут участие два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU