Площадку Тюменского Экспортного форума посвятят работе со странами Евразийского Союза

СЕГОДНЯ 17:23 2019-11-25T17:23:24+03:00

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Одну из площадок Тюменского Экспортного форума – 2019 3 декабря, который пройдёт в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», посвятят работе со странами, входящими в Евразийский Союз. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, сегодня важно знать технические регламенты экспортёрам, которые заинтересованы в стабильной и легальной работе в странах ЕАЭС.

По словам спикера образовательного мастер-класса Форума «Техническое регулирование ЕАЭС. Практикум», руководителя отдела дистанционного обучения санкт-петербургского учебного центра «Компас ВЭД» Павла Духницкого, система техрегулирования ЕАЭС включает более 40 регламентов на различные виды товаров. Сохранилось также несколько национальных регламентов, например, о требованиях пожарной безопасности, отличающихся в разных странах ЕАЭС.

- Кроме различий в требованиях, существуют и возможности сертификации товаров по единым техническим регламентам в любой стране ЕАЭС, что зачастую облегчает и удешевляет процесс проверки товаров и получения документов. На Форуме мы об этом поговорим и, надеюсь, поможем экспортерам в дальнейшем развитии бизнеса, - рассказал Павел Духницкий.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что одной из главных тем обсуждения на «Тюменском Экспортном Форуме» станет работа с бизнесом стран Африки и Азии. Сейчас на официальном сайте форума продолжается регистрация на ТЭФ-2019.

Организаторами Тюменского экспортного форума выступают: Центр поддержки экспорта Западно-Сибирского инновационного центра, департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области при участии Торгово-промышленной палаты Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU