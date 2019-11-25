На «Тюменском Экспортном Форуме» предприниматели «откроют для себя Африку»

СЕГОДНЯ 17:14 2019-11-25T17:14:27+03:00

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Одной из главных тем обсуждения на «Тюменском Экспортном Форуме» 3 декабря, который пройдёт в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», станет работа с бизнесом стран Африки и Азии. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменкой области, модератором и спикером панельной сессии «Открой Африку» выступит основатель электронной площадки B2B-export.com Екатерина Дьяченко.

По её словам, в своей практике она поработала в 15 африканских странах и занималась оценкой инвестпроектов в горнорудном деле и нефтяном секторах.

- Именно опыт работы в африканской нефтянке вызывает у меня живой интерес к Тюменскому региону». Секреты Екатерины Дьяченко для успешного экспорта: «Терпение и длинный горизонт планирования. Важно не бояться начинать. Если что-то не получается - можно забросить, но самое худшее – это корить себя за то, что не попробовал начать делать, - отметила она.

Отметим, что ТЭФ-2019 посетят ведущие и зарубежные эксперты. Событие несёт практическую составляющую и призвано помочь региональному бизнесу уверенно зайти на новые рынки сбыта продукции. Также предпринимателям помогут правильно сформировать стратегию экспорта, найти каналы и инструменты для продвижения и понять важность экспортной деятельности в современных условиях.

Организаторами Тюменского экспортного форума выступают: Центр поддержки экспорта Западно-Сибирского инновационного центра, департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области при участии Торгово-промышленной палаты Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU