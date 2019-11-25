Тюменские подростки добираются до школы по железнодорожным путям

СЕГОДНЯ 15:58 2019-11-25T15:58:04+03:00

Несколько лет назад на переезде уже произошла трагедия

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Тюменские общественники переживают за безопасность детей по пути в учебные заведения. В одну из школ, например, подростки добираются через железнодорожные пути.

– Наибольшую обеспокоенность у родителей вызывает станция «Подъем» Переваловского муниципального образования, где школьники ежедневно подвергают себя опасности, переходя через железнодорожные пути Транссибирской магистрали, чтобы добраться до остановки школьного автобуса. Около семи лет назад здесь под колесами поезда погиб ученик шестого класса, который опаздывал на отъезжающий автобус. С тех пор родители пытаются добиться установки в районе переезда шлагбаума, однако все безрезультатно, – рассказали в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Там пояснили, что к делу подключалась Тюменская транспортная прокуратура. Однако в РЖД заявили об экономической нецелесообразности установки автоматических барьеров и шлагбаума на железнодорожном переезде.

К тому же, эксперты ОНФ намерены проверить информацию о недопуске детей в школьный автобус в грязной обуви. По поступившим сведениям, однажды детям пришлось топать полтора километра по безлюдному лесу.

ИСТОЧНИК KP.RU