Погода на 26 ноября в Тюмени: ожидается небольшое потепление

СЕГОДНЯ 04:59 2019-11-26T04:59:32+03:00

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Сегодня, 26 ноября, весь день в Тюмени будет облачным. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет -14, -15, днем – минус 11. Вечером станет прохладней на один градус. В этот день будет дуть южный ветер 1-2 метра в секунду.

В этот день почитается память святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского. С прежних времен известно, что «на Златоуста все поле пусто». В это время «всякая зябь останавливается в росте», то есть земля погружается в сон до весны. В старину говорили: «Созывает зима на Ивана Златоуста свою свиту: вьюги и метели и даёт холодам наказ – оттепели унять». Иней на деревьях в этот день говорил, что можно ожидать хорошего урожая.

ИСТОЧНИК KP.RU