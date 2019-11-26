Тюменский маршрут №77 изменит схему движения

СЕГОДНЯ 05:40 2019-11-26T05:40:35+03:00

Горожане будут ездить на одну остановку больше

Изменить размер текста: A A

В Тюмени изменится схема движения межмуниципального маршрута регулярных перевозок №77. Нововведение вступит в силу с 30 ноября.

По информации МКУ «Тюменьгортранс», в схему маршрута, который следует от садового общества "Русское поле" до улицы Трактовой (находится в деревне Патрушева), включаются промежуточные остановочные пункты «улица Таежная (деревня Патрушева)» (в прямом и обратном направлении), расположенных на улице Сибирской и «улица Новая (также деревня Патрушева)» (по направлению движения в сторону улицы Трактовой).

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.

ИСТОЧНИК KP.RU