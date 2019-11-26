2019-11-26T05:40:35+03:00
Общество

Тюменский маршрут №77 изменит схему движения

Горожане будут ездить на одну остановку больше
Вадим Бегун
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Тюменский маршрут №77 изменит схему движения.Тюменский маршрут №77 изменит схему движения.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени изменится схема движения межмуниципального маршрута регулярных перевозок №77. Нововведение вступит в силу с 30 ноября.

По информации МКУ «Тюменьгортранс», в схему маршрута, который следует от садового общества "Русское поле" до улицы Трактовой (находится в деревне Патрушева), включаются промежуточные остановочные пункты «улица Таежная (деревня Патрушева)» (в прямом и обратном направлении), расположенных на улице Сибирской и «улица Новая (также деревня Патрушева)» (по направлению движения в сторону улицы Трактовой).

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.

ИСТОЧНИК KP.RU

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