Тюменцы получат уведомления на уплату налогов в «мобильных офисах»

СЕГОДНЯ 06:20 2019-11-26T06:20:35+03:00

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«Мобильные офисы налоговой службы» продолжают информировать тюменцев о порядке начисления имущественных налогов. До срока уплаты остается всего неделя.

По информации УФНС России по Тюменской области, на этой неделе «мобильные офисы» будут работать по следующему графику: 26 ноября с 10.00 до 15.00 – на Главпочтамте (ул. Республики, 56); с 11.00 до 13.00 – в ТРЦ «Остров» (улица Федюнинского, 67); 27 ноября с 14.00 до 17.00 – в ТРЦ «Остров» и в городской поликлинике № 6 (улица 50 лет ВЛКСМ, 97).

– Во время приема всем желающим вручат налоговые уведомления и разъяснят основные изменения, сроки и действующий порядок исчисления и уплаты налогов физических лиц на землю, имущество, транспорт, – добавили в ведомстве.

Также стало известно, что в мобильном офисе можно подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», который позволяет получать актуальную информацию об объектах имущества, транспортных средствах, оплачивать налоги в режиме онлайн и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU