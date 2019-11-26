Тоболяк ради денег похитил понравившийся ему автомобиль

СЕГОДНЯ 07:00 2019-11-26T07:00:49+03:00

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В дежурную часть тобольской полиции с сообщением о пропаже автомобиля обратился 48-летний житель деревни Пушнятская. Мужчина оценил свою машину в 40 тысяч рублей.

Полицейские обнаружили авто заявителя возле одного из домов в подгорной части Тобольска. Угонщиком оказался ранее неоднократно судимый 18-летний тоболяк. В настоящее время он задержан и доставлен в отдел полиции.

– Подозреваемый также является жителем деревни Пушнятская. Ранее он интересовался автомобилем потерпевшего и просил продать его, но хозяин не согласился. Так как злоумышленнику нужны были деньги, он решил похитить понравившуюся ему машину. Для этого вызвал такси и на буксировочном тросе отогнал авто в город, чтобы сдать в пункт приема металла, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Автотранспорт изъят сотрудниками полиции и будет возвращен законному владельцу. Задержанный свою вину признал, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело, тюменцу грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU