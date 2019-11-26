2019-11-26T07:46:07+03:00
Здоровье

Пожилой тюменке удалили матку, чтобы спасти от рака

Специалисты приняли решение оперировать пациентку
Вадим Бегун
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В Тюмени спасли от рака пожилую женщину. Фото - "Медицинский город".В Тюмени спасли от рака пожилую женщину. Фото - "Медицинский город".
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В Тюмени врачи «Медицинского города» спасли 81-летнюю пациентку от рака. Несколько месяцев назад у женщины из половых путей внезапно пошла кровь. Во время осмотра врач поликлиники заподозрил наличие злокачественного новообразования тела матки.

После диагностики опасения подтвердились. К тому же, у женщины было выявлено сопутствующее заболевание, при котором проведение оперативного вмешательства противопоказано.

– Оценив все возможные риски, специалисты приняли решение оперировать пациентку лапароскопическим методом. Женщине удалили матку с использованием эндоскопических технологий. Уже на вторые сутки после вмешательства она была переведена в палату, чувствовала себя хорошо, – рассказали в пресс-службе «Медицинского города».

Гистологический анализ опухоли установил первую стадию злокачественного процесса. Теперь тюменке предстоит пройти комплексное специализированное лечение, благодаря которому врачи рассчитывают на полное излечение от рака.

ИСТОЧНИК KP.RU

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