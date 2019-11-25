Пропавший парень, банда вымогателей и сгоревшая иномарка: публикуем главные новости Тюмени 25 ноября 2019

СЕГОДНЯ 16:12 2019-11-25T16:12:36+03:00

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1. В Тюмени уже третьи сутки разыскивается 19-летний Шахром Сохибов. Парень вышел из района Областной клинической больницы №2 и до настоящего времени не вернулся.

По информации поискового отряда «Белая Сова – Тюмень», парень был одет в шапку с надписью «SPORT», черные брюки или спортивные штаны, длинную синюю куртку и белые кроссовки.

В Тюмени ищут 18-летнего парня. Фото - "Белая Сова - Тюмень".

2. В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы, которая в 2018 году занималась вымогательствами денег и имущества у тюменцев. Семь жителей области искусственно создавали конфликтные ситуации. В их возникновении они обвиняли потерпевшую сторону и требовали с нее деньги.

В отношении всех участников организованной группы возбуждены уголовные дела. Членам банды грозит до 15 лет тюрьмы каждому и штраф до одного миллиона рублей.

В Тюмени судят банду вымогателей. Скриншот из видео.

3. В Тюмени сегодня в микрорайоне «Европейский» полностью сгорела «КИА». ЧП произошло около 12.00. Фотографии выгоревшей корейской иномарки в социальной сети выставили очевидцы.

К моменту, когда пожарные прибыли на место, автомобиль уже был объят огнем по всей площади. Спасти машину не удалось.

4. В Тюмени друг внука дерзко ограбил пожилую женщину. Как рассказали в полиции, ранее судимый тюменец пришел в гости к другу, а когда тот отлучился, напал на его бабушку и начал ее душить.

В кармане пенсионерки было 5 тысяч рублей, которые злоумышленник и похитил. Он выбежал из квартиры, но полицейским все же удалось его поймать.

5. В Тюмени проведен круглый стол, на котором местным жителям рассказали, каким представляют проект планетария на базе круглой бани инвесторы. Здание планируется использовать в образовательных целях.

– Важно, чтобы это технологически подготовленное пространство можно было использовать в образовательном процессе, – сообщил мэр города Кухарук.

ИСТОЧНИК KP.RU