2019-11-25T15:04:41+03:00
Общество

Эксперты из Тюменской области поделились лучшими добровольческими практиками

АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Эксперты из Тюменской области поделились лучшими добровольческими практикамиЭксперты из Тюменской области поделились лучшими добровольческими практиками
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В Тюменской области завершилась серия выездных встреч по развитию флагманского регионального проекта «Областная Штаб-квартира «серебряных» добровольцев». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, финальный этап дискуссионных площадок состоялся на прошлой неделе на базе Областного геронтологического центра. Проект соответствует основным направлениям национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение», является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества и продолжительности жизни.

В волонтёрский офис штаба съехались специалисты, которые координируют развитие добровольчества в десяти муниципальных образованиях региона. Кураторы проекта подготовили для коллег полезную насыщенную программу: знакомство с руководителями проекта и структурой ресурсного центра, знакомство с самыми популярными направлениями деятельности тюменского «серебряного» волонтёрства, обсуждение инновационных технологий работы и системы мотивации и поощрения добровольцев.

Кроме того, на площадке организаторы поделились секретами социального проектирования, обменялись опытом в проведении мероприятий и их информационном сопровождении.

В завершении дружеской встречи для волонтёров состоялась деловая игра на командообразование и эффективные коммуникации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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