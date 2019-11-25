2019-11-25T15:06:38+03:00
Общество

В Тобольске установят новые остановки с биотуалетами

В городе ежегодно будут ставить по 20 павильонов
Вадим Бегун
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В Тобольске установят новые павильоны.В Тобольске установят новые павильоны.Фото: Ольга Крыльцова
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Тобольские власти намерены привести в надлежащее состоянии все автобусные остановки. Каждый из 189 павильонов, расположенных в городской черте, должны соответствовать предъявляемым к ним требованиям.

– Остановки должны быть оборудованы заездными карманами, посадочной площадкой и остановочным павильоном. Сейчас не везде есть площадка или павильон, – рассказал начальник отдела транспорта и связи администрации Тобольска Федор Духно. Чиновник добавил, что ежегодно в Тобольске планируется устанавливать по 20 новых павильонов, на семи остановках конечных маршрутов запланирована установка биотуалетов.

Уже сейчас с тех мест, на которые чаще всего жалуются тоболяки, остановочные комплексы увозят на реставрацию. Сегодня с улицы Ленина в подгорной части увезли в ремонт четыре павильона. В дальнейшем их установят на улице Алябьева, с января поставят на ремонт улицу Ленина.

Также стало известно, что уже в этом году в нижнем посаде запланирована реконструкция 18 остановок, в следующем – порядка пятидесяти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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