СЕГОДНЯ 14:45 2019-11-25T14:45:43+03:00

Более 170 ребят из Тюменской области поучаствовали в конкурсе переводов немецких стихов и прозы

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В Тюменской области на прошлой неделе наградили победителей областного конкурса переводов стихов и прозы «Немецкая муза». Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, в конкурсе, который проходил в рамках Дней немецкой культуры, собрал в этом году более 170 ребят из 45 школ региона. В течение двух часов юные знатоки немецкого языка переводили немецкие литературные произведения на русский язык. Им можно было пользоваться словарями, но некоторые школьники так хорошо знают немецкий, что они им не понадобились.

По словам председателя региональной национально-культурной автономии российских немцев Тюменской области Артура Христеля, многие ребята изучают немецкий язык как второй иностранный, поэтому уровень знаний прирастает с каждым годом. По итогам конкурса все призовые места в номинации «Проза» завоевали ученики Валентины Бооль из тюменской гимназии №83. Первое место у Евгении Торновой, второе – у Артёма Снисаренко, третье – у Дениса Вторушина и Владимира Дымова.

В номинации «Поэзия» победу одержал Аркадий Дорожкин из областной физико-математической школы. Второе место – у Полины Крюковой из тюменской школы №89, третье – у Анастасии Перминовой из богандинской школы №2 и Марии Реутовой из тюменской гимназии №12.

Все победители получили дипломы и подарки, а участники – сертификаты. Эти награды пополнят индивидуальные портфолио ребят.

ИСТОЧНИК KP.RU