2019-11-25T14:45:43+03:00
Общество

Более 170 ребят из Тюменской области поучаствовали в конкурсе переводов немецких стихов и прозы

Победителей «Немецкой музы» уже наградили
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Более 170 ребят из Тюменской области поучаствовали в конкурсе переводов немецких стихов и прозыБолее 170 ребят из Тюменской области поучаствовали в конкурсе переводов немецких стихов и прозы
Изменить размер текста:

В Тюменской области на прошлой неделе наградили победителей областного конкурса переводов стихов и прозы «Немецкая муза». Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, в конкурсе, который проходил в рамках Дней немецкой культуры, собрал в этом году более 170 ребят из 45 школ региона. В течение двух часов юные знатоки немецкого языка переводили немецкие литературные произведения на русский язык. Им можно было пользоваться словарями, но некоторые школьники так хорошо знают немецкий, что они им не понадобились.

По словам председателя региональной национально-культурной автономии российских немцев Тюменской области Артура Христеля, многие ребята изучают немецкий язык как второй иностранный, поэтому уровень знаний прирастает с каждым годом. По итогам конкурса все призовые места в номинации «Проза» завоевали ученики Валентины Бооль из тюменской гимназии №83. Первое место у Евгении Торновой, второе – у Артёма Снисаренко, третье – у Дениса Вторушина и Владимира Дымова.

В номинации «Поэзия» победу одержал Аркадий Дорожкин из областной физико-математической школы. Второе место – у Полины Крюковой из тюменской школы №89, третье – у Анастасии Перминовой из богандинской школы №2 и Марии Реутовой из тюменской гимназии №12.

Все победители получили дипломы и подарки, а участники – сертификаты. Эти награды пополнят индивидуальные портфолио ребят.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Участники «Абилимпикса» из Тюменской области вернулись домой с золотой и серебряной медалями
Площадку Тюменского Экспортного форума посвятят работе со странами Евразийского Союза
На «Тюменском Экспортном Форуме» предприниматели «откроют для себя Африку»
Тюменские компании подпишут экспортные контракты на поставку пиломатериалов в Таджикистан
Пропавший парень, банда вымогателей и сгоревшая иномарка: публикуем главные новости Тюмени 25 ноября 2019
Тюменские подростки добираются до школы по железнодорожным путям
В Тюменской области за минувшую неделю произошло 70 пожаров
В Тобольске установят новые остановки с биотуалетами
Эксперты из Тюменской области поделились лучшими добровольческими практиками
Пальцы не сгибались: замерзающего на улице тюменца доставили в больницу
В Тюменской области внедряют систему индивидуального финансирования допобразования первоклассников
В Тюменской области наградили предприятия с высокой социальной эффективностью
«Спрос на такие объекты велик»: в Тюмени баню превратят в планетарий
На портале Госуслуг тюменцы смогут пользоваться пятью новыми суперсервисами
В Тюмени на улице Газовиков полностью сгорела иномарка
В Ишиме и Ишимском района полным ходом идёт модернизация Центра занятости
Тюменка ранила ножом экс-супруга из-за жалоб на пересоленный суп
Смертельно опасный лед: тюменцев просят быть осторожными на водоемах
Тюменская область выступила наставником по внедрению стандарта кадрового обеспечения промышленного роста
Тюменским предпринимателям рассказали, как увеличить поток туристов в регион
В Тюмени мужчина обокрал бабушку друга, схватив ее за шею