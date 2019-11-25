2019-11-25T14:10:05+03:00
Экономика

На портале Госуслуг тюменцы смогут пользоваться пятью новыми суперсервисами

Увеличение доли электронного взаимодействия граждан с органами власти входят в мероприятия национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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На портале Госуслуг тюменцы смогут пользоваться пятью новыми суперсервисамиНа портале Госуслуг тюменцы смогут пользоваться пятью новыми суперсервисами
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Пять новых комплексных электронных госуслуг (суперсервисов) появилось на прошлой неделе на портале Государственных услуг. Отныне тюменцы могут пользоваться опциями: «Трудовые отношения онлайн», «Цифровые документы об образовании онлайн», «Мое здоровье онлайн», «Онлайн помощь при инвалидности», «Имущество онлайн».

Как сообщили в департаменте информатизации Тюменской области, суперсервисы – это комплекс государственных услуг, который привязан к определённой жизненной ситуации. В их числе: рождение ребёнка, выход на пенсию, покупка автомобиля и многое другое. Их цель – сделать прохождения обязательных бюрократических процедур максимально простым для гражданина. К примеру, суперсервис по трудовым отношениям позволяет дистанционно заключать и расторгать договоры с работодателем или регистрироваться в центре занятости. Через сервис «Рождение ребёнка» будущие мамы могут оформлять все необходимые документы на ребёнка, заранее записываться в роддом или детский сад, а также прикрепляться к поликлинике.

На портале госуслуг сейчас идёт активный сбор обратной вязи от пользователей о работе суперсервисов.

- Можно зайти на страницу, ознакомиться с подробным описанием и принципом работы каждого суперсервиса и оставить свои комментарии по его доработке и улучшению. На сегодняшний день страницу посетило уже порядка полумиллиона человек. Новые суперсервисы будут доработаны и введены в эксплуатацию в 2020 году, - рассказали в департаменте информатизации Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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