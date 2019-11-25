В Тюмени на улице Газовиков полностью сгорела иномарка

СЕГОДНЯ 13:46 2019-11-25T13:46:16+03:00

Пожарные приехали, когда машина уже была полностью объята огнем

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В Тюмени сегодня, 25 ноября, на улице Газовиков в микрорайоне «Европейский» полностью сгорела «КИА». ЧП произошло около 12.00. Фотографии выгоревшей корейской иномарки в социальной сети выставили очевидцы.

– На место происшествия выехали два пожарных расчета. К моменту, когда пожарные прибыли на место, автомобиль уже был объят огнем по всей площади, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в настоящий момент устанавливается причина возгорания, на месте ЧП работают дознаватели.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре ночью сгорела дорогая иномарка. Пожарные предполагают, что машину могли поджечь.

ИСТОЧНИК KP.RU