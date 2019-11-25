2019-11-25T13:22:47+03:00
Общество

В Ишиме и Ишимском района полным ходом идёт модернизация Центра занятости

Она проходит в рамках реализации национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Ишиме и Ишимском района полным ходом идёт модернизация Центра занятостиВ Ишиме и Ишимском района полным ходом идёт модернизация Центра занятости
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Модернизация Центра занятости Ишима и Ишимского района идёт полным ходом в рамках реализации национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, наш регион – один из 16-ти пилотных, где с этого года началась реализация регионального проекта «Поддержка занятости». Он включает в себя внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых решений, а также мероприятия, направлены на развитие инфраструктуры занятости.

По словам заместителя губернатора Тюменской области Владимира Сысоева, к 2025 году запланировано поэтапное обеспечение деятельности новой модели Центров занятости населения, как современных «кадровых центров».

- По результатам указанной работы изменится как внешний облик самой службы – она превратится в современный, комфортный, удобный кадровый центр, так и подходы к ее работе. Службе предстоит не просто оказывать привычные всем отдельные услуги, а решать комплекс проблем в соответствии с жизненными ситуациями конкретных людей и бизнес-ситуациями конкретных работодателей по принципу «одного окна» на основании подходов клиентоориентированности и проактивности, - подчеркнул он.

Центры занятости станут одним из экономических рычагов повышения производительности труда. В связи с этим будут выстраиваться партнёрские отношения с работодателями. Также им будут оказывать помощь по вопросам обеспечения кадрами и развития кадрового потенциала – это одна из важнейших задач, которые возложены на службу занятости.

Как отметил глава Ишима Фёдор Шишкин, этот региональный проект имеет огромную значимость для города и района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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