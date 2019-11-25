Тюменским предпринимателям рассказали, как увеличить поток туристов в регион

СЕГОДНЯ 12:40 2019-11-25T12:40:59+03:00

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Тренинг «Диверсификация бизнеса с учётом увеличения потока туристов в регион» состоялся сегодня в Тюмени в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, мероприятие также входит в программу «Гостиничный бизнес и туризм».

Участникам тренинга подробно рассказали о том, как улучшить привлекательность туристических услуг благодаря их разнообразию, как правильно оценить текущее и дальнейшее положение фирмы, когда нужна диверсификация бизнеса и какие типы стратегий диверсификации сегодня существуют.

Спикеров выступил эксперт в области построения системного бизнеса, руководитель коммерческих проектов компании АО «Деловая среда» Александр Яковлев. Проект организован центром «Мой бизнес», Инвестиционным агентством Тюменской области, Деловой Россией по заказу Правительства Тюменской области

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что обучающая программа «Гостиничный бизнес и туризм», которая реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», продлится пять недель. За время обучения участники прослушают 10 живых лекций и 10 вебинаров от ведущих экспертов и действующих российских предпринимателей. Тренинги пройдут в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске.

ИСТОЧНИК KP.RU