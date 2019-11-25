2019-11-25T12:28:12+03:00
Экономика

На Тюменском экспортном форуме представители бизнеса обменяются опытом

Мероприятие состоится в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация экспорт»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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На Тюменском экспортном форуме представители бизнеса обменяются опытомНа Тюменском экспортном форуме представители бизнеса обменяются опытомФото: pixabay.com
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Поиск решений по вопросам экспорта продукции и обсуждение возникающих проблем состоится на первом Тюменском экспортном форуме (ТЭФ-2019), который состоится в Тюменском технопарке 3 декабря. Обмен практиками между представителями бизнеса, экспертами и представителями власти состоится в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация экспорт».

Вместе с Форумом продолжается региональный конкурс «Экспортёр года», в котором 15 ведущих предприятий Тюменской области борются за лидерство в пяти номинациях: «Промышленность», «Агропромышленный комплекс», «Сфера услуг», «Сфера высоких технологий» и «Прорыв года». Наградят победителей в день проведения ТЭФ-2019, а затем они получат возможность поучаствовать во Всероссийской премии Правительства РФ в области международной кооперации и экспорта.

Как отметил в своём Послании губернатор Тюменской области Александр Моор, тюменские производители, особенно сферы АПК, должны более агрессивно проникать на рынки юго-восточной Азии, учитывая огромный спрос на продовольствие.

- Посмотрите, сколько рапсового масла поставляет иностранным партнерам Заводоуковский маслозавод, посмотрите на их планы модернизации и расширения производства! Там люди увидели «окно возможностей» и воспользовались им – а чего ждут остальные? Те, кто встал на стезю предпринимательства, точно способны на большее, - отметил глава региона.

Сам «Заводоуковский маслозавод» соревнуется за первое место в конкурсе «Экспортёр года» в двух номинациях: «Агропромышленный комплекс» и «Прорыв года». По словам руководителя отдела продаж предприятия Сергея Сиротенко, специалисты предприятия готовы поделиться опытом с начинающими тюменскими экспортёрами. При этом основная задача – увеличение объёмов экспорта для предприятия.

Напомним, в «Тюменском Экспортном форуме» примут участие свыше 30 ведущих российских и зарубежных спикеров в сфере экспорта, а также порядка 300 участников. Организаторами форума выступают Центр поддержки экспорта Тюменской области, департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона при участии Торгово-промышленной палаты Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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