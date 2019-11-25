Тюменский завод будет поставлять семь видов продукции во Вьетнам

СЕГОДНЯ 12:15 2019-11-25T12:15:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюменский завод «Тюменские аэрозоли» договорился о сотрудничестве с партнёрами из Вьетнама на поставки своей продукции. Подписание двустороннего соглашения стало возможным благодаря реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, с успешным результатам переговоров тюменцы вернулись с III Ханойского бизнес-форума EXPO-RUSSIA VIETNAM-2019.

До конца 2019 года предприятие отправит семь видов выпускаемой продукции (термальная вода, шумовые и перцовые аэрозоли, репелленты, смазка для оборудования пищевой промышленности). По словам руководителя Центра поддержки экспорта Тюменской области Сергея Полухина, компания не единожды участвовала в мероприятиях Центра и зарекомендовала себя на международном уровне.

- Мы предложили Российскому экспортному центру обратить внимание на этого производителя. В результате предприятие было приглашено для поездки на форум в Ханое. Участие в выставках подобного уровня позволяет привлечь внимание потенциальных партнеров и детально обсудить условия сотрудничества и объемы поставок, - рассказал Сергей Полухин.

«Тюменские аэрозоли» оказались единственными представителями Тюменской области на выставке. В столице Вьетнама экспортёрам организовали деловые встречи с местными промышленниками и органами власти. Тюменская компания сумела обратить внимание на свою продукцию участников форума.

- По сравнению с китайскими и европейскими аналогами, русские товары считают оптимальными, с точки зрения соотношения цены и качества. К тому же, участие в выставке позволило понять, как выстроить логистику, какими электронным сервисами воспользоваться, чтобы упростить процедуру поставки, - подчеркнул Сергей Полухин.

Отметим, что оперативное подписание соглашений – это свидетельство высокого потенциала тюменских предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU