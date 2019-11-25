Тюменцы получат скидки на концерты на туристическом фестивале «Открой свою Сибирь»

СЕГОДНЯ 12:05 2019-11-25T12:05:20+03:00

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В Тюмени в субботу, 30 ноября, пройдет туристический фестиваль «Открой свою Сибирь». Местным жителям представят более ста предложений туристической отрасли.

По информации организаторов, каждый желающий, кто придет в музей имени Словцова в этот день с 12.00 до 17.00, сможет узнать о выставках, концертах, фестивалях, гастрономических предложениях и отдыхе в санаториях. Тюменцы получат скидки, сфотографируются в оригинальных фотозонах и даже получат подарками.

– Для жителей Тюменской области такой формат знакомства с туристической сферой – новый. Гости фестиваля смогут не только посетить турзоны, но и посмотреть красочный парад событий региона. Например, про «Берендеево царство» расскажут Дед Мороз и Снегурочка, а всех любителей Масленицы встретит теща с блинами, – рассказала руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова.

Она добавила, что в 16.00 начнется розыгрыш ста призов, среди которых двухдневные путевки в санатории, выходные на базе отдыха, билеты в аквапарк, лазертаг, посещение горячих источников и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU