Банду вымогателей судят в Тюмени. Мужчины искусственно создавали конфликты

СЕГОДНЯ 11:39 2019-11-25T11:39:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы, которая в 2018 году занималась вымогательствами денег и имущества у тюменцев. Семь жителей области искусственно создавали конфликтные ситуации. В их возникновении они обвиняли потерпевшую сторону и требовали с нее деньги.

– Летом прошлого года злоумышленники на дороге спровоцировали конфликт с водителем престижной иномарки, после чего потребовали возместить им моральный ущерб автомобилем и полумиллионом рублей. В противном случае они угрожали применить насилие. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший оформил кредит и прибыл с деньгами по указанному адресу. Также он прихватил с собой документы на машину. Впоследствии на нее был составлен фиктивный договор купли-продажи, – рассказали в Следственном управлении УМВД по Тюменской области.

Полицейским удалось задержать шестерых участников банды. Оказалось, что двое из них ранее уже были ранее неоднократно судимы за различные преступления, в том числе за применение насилия в отношении представителя власти. У них были изъяты два травматических пистолета, а также имущество, добытое преступным путем.

Всего установлено 8 эпизодов противоправной деятельности, в числе прочих – мошенничество в особо крупном размере. В отношении всех участников организованной группы возбуждены уголовные дела. Членам банды грозит до 15 лет тюрьмы каждому и штраф до одного миллиона рублей. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/745845" frameborder="0"></iframe> В Тюмени судят банду вымогателей.Вадим Бегун

ИСТОЧНИК KP.RU