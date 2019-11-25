2019-11-25T13:22:13+03:00
Происшествия

Тюменка ранила ножом экс-супруга из-за жалоб на пересоленный суп

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Жительница Ялуторовска ранила ножом бывшего супруга. Фото - pixabay.com.Жительница Ялуторовска ранила ножом бывшего супруга. Фото - pixabay.com.
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В ялуторовскую больницу доставили местного жителя. Мужчине срочно была нужна помощь медиков: его ударила ножом в плечо бывшая жена.

– Женщина приехала к потерпевшему в гости, их встреча проходила за распитием спиртного. Гостья приготовила суп мужчине, но, как оказалось, положила много соли. Пересоленный суп и стал причиной ссоры хозяина и гостьи, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что мужчина в грубой форме высказал свою претензию. Женщине также было что сказать, однако она решила сопроводить свои слова действиями: подозреваемая схватила нож и ударила экс-супруга в плечо, после чего убежала.

По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Санкция статьи подразумевает лишение свободы на срок до двух лет. Кстати, 45-летняя жительница Ялуторовска ранее уже привлекалась к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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