Тюменка ранила ножом экс-супруга из-за жалоб на пересоленный суп
В ялуторовскую больницу доставили местного жителя. Мужчине срочно была нужна помощь медиков: его ударила ножом в плечо бывшая жена.
– Женщина приехала к потерпевшему в гости, их встреча проходила за распитием спиртного. Гостья приготовила суп мужчине, но, как оказалось, положила много соли. Пересоленный суп и стал причиной ссоры хозяина и гостьи, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
В ведомстве уточнили, что мужчина в грубой форме высказал свою претензию. Женщине также было что сказать, однако она решила сопроводить свои слова действиями: подозреваемая схватила нож и ударила экс-супруга в плечо, после чего убежала.
По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Санкция статьи подразумевает лишение свободы на срок до двух лет. Кстати, 45-летняя жительница Ялуторовска ранее уже привлекалась к уголовной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU